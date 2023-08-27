33 جهة حكومية تقدم 79 فكرة مشروع في المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X»

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن مشاركة 33 جهة حكومية بدبي قدمت 79 فكرة مشروع في المرحلة الثالثة لمبادرة "دبي 10X" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في يونيو الماضي بهدف تطوير منهجية فريدة لعمل الجهات الحكومية، وإحداث نقلة نوعية في فكر موظفي القطاع الحكومي، وجعل دبي أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.

وشهدت بعض المشاريع تعاوناً مميزاً بين ما يصل إلى 11 جهة تحقيقاً لمستهدفات مبادرة "دبي 10X" بتشجيع العمل الحكومي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة بين فرق العمل الحكومية في تطوير وإطلاق المشاريع المستقبلية، فيما كانت بلدية دبي أكثر جهة حكومية تعاونت في تطوير أفكار المشاريع المشاركة في هذه المرحلة بإجمالي 16 مشروعاً.

ومنذ إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "دبي 10X" التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، جرى تنظيم أكثر من 25 ورشة عمل ضمت مختلف الفرق الحكومية لمناقشة وتطوير الأفكار والمشاريع القائمة على الاستعداد لتغيرات المستقبل ومواجهة تحدياته وتوظيف فرصه.

خلفان جمعة بلهول: مبادرة "دبي 10X" انتقلت بمرحلتها الثالثة إلى محطة جديدة في مسيرة تطوير العمل الحكومي

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن مبادرة "دبي 10X" انتقلت بمرحلتها الثالثة إلى محطة جديدة تدعم التعاون الحكومي المشترك وتعزز دوره في مسيرة تصميم المستقبل بدبي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وقال بلهول: "نجحت هذه المبادرة بتعزيز ثقافة الابتكار في التعاون بين الجهات الحكومية لتطوير خدمات جديدة واستباقية تجسد حرص دبي على الريادة في استشراف وتصميم المستقبل ومواكبة التغيرات ومواصلة توظيف الفرص والتقنيات الجديدة لخدمة المجتمع بما يتماشى مع جهود دبي لتعزيز الجاهزية للمستقبل".

وأضاف: "تتميز المشاريع المشاركة في المرحلة الثالثة من مبادرة "دبي 10X" بأنها ركزت على أفكار نوعية غير تقليدية يمكن تحويلها إلى إنجازات ومبادرات مميزة في القطاعات الحكومية بفضل تعاون فرق عمل متنوعة تضع مستقبل دبي في مقدمة أولوياتها"، مؤكدا أن هذه المبادرة ساهمت بتطوير المهارات والكفاءات الوطنية وإعدادها بأدوات المستقبل وتشجيعها على المساهمة بأفكارها ورؤاها للمساهمة في تصميم مستقبل العمل الحكومي في دبي".

تقييم المشاريع

وتم تقييم أفكار المشاريع الحكومية التي تم تقديمها وفق مجموعة متنوعة من المعايير المتعلقة بالنتائج المستقبلية والفترة المتوقعة للتنفيذ وقدرتها على التكامل مع الخدمات الحكومية الأخرى وتأثيرها على مستوى الإمارة وجودة حياة أفراد المجتمع في دبي، وسيتم الإعلان عن المشاريع المعتمدة لاحقاً.

قطاعات متنوعة

وأكد عامر عبد الرؤوف مدير مبادرة "دبي 10X" أن المشاريع المشتركة في المرحلة الثالثة ركزت على الشراكة والتعاون في تطوير خدمات حكومية مبتكرة تواكب التغيرات وتستبقها بما يسهم بترسيخ ريادة مدينة دبي كإحدى أفضل مدن العالم في تصميم مستقبل الحكومات.

وأشار إلى أن المشاريع المشاركة في هذه المرحلة تم تطويرها من قبل أكثر من 120 موظفاً حكومياً من 33 جهة حكومية عملوا على توظيف خبراتهم ومهاراتهم في تطوير أفكار مشتركة حول مستقبل الخدمات الحكومية في قطاعات متنوعة تشمل النقل والطيران والفضاء والطاقة والاستدامة والبنية التحتية والاقتصاد والتجارة والتمويل والصحة والأمن والدفاع المدني والخدمات المجتمعية وغيرها.

جدير بالذكر أن مبادرة "دبي 10X" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في عام 2017 أسهمت بتطوير العديد من المشاريع المستقبلية والنوعية في دبي، وتقديم الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة، وإيجاد حلول للتحديات المصاحبة لها تسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية كوجهة عالمية لتصدير النماذج والأساليب المبتكرة في العمل الحكومي، فضلاً عن تشجيع مختلف الجهات الحكومية في دبي على تبادل الخبرات والمهارات والموارد والعقول ضمن إطار مشترك.