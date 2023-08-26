النيابة العامة للدولة: أكثر من 200 ألف إجراء عن بعد خلال النصف الأول

كشــفت النيابة العامة للدولة أن الإجراءات التي اتخذتها عن بعد خلال النصف الاول لعام 2023 ..بلغت 203681 إجراء توزعت بين الإجراءات المرتبطة بالدعاوى الجزائية من تحقيقات وخدمات ذكية.

وأشارت النيابة العامة إلى إصدارها 6691 أمرا جزائيا واتخاذ إجراءات تنفيذ 64465 للأحكام القضائية، وتلقي 126442 طلبا مقدما إلكترونيا بنسبة تنفيذ وصلت الى 98 %، وإجراء 6083 تحقيقا عن بعد .

وتؤكد النيابة العامة عبر هذه المؤشرات حرصها على توظيف الوسائل التقنية الحديثة في أعمالها لتحقيق التميز والارتقاء بالعمل بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة لشفافية النظام القضائي واستقلاله.

وتوفر النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ما يقارب 50 خدمة لتلبية احتياجات المتعاملين في سهولة أبرزها تقديم العرائض والتظلمات وطلبات الطعن على الأحكام، وباقة تنفيذ الأحكام، والخدمات المالية والمعلوماتية، والكفالات، والأمانات والاستعلام عن القضايا والخبراء والمحامين والمترجمين والنسخ والتصوير.