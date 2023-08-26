محمد بن راشد: عمر الدول يُقاس بإنجازاتها التي يكتبها التاريخ

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الدول العظيمة ليست مجموعة مؤسسات قوية، بل مجموعة قيم وأخلاق ومبادئ، مشدداً على أن عمر الدول يُقاس بإنجازاتها التي يكتبها التاريخ.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «علمتني الحياة أن لا أقيس عمر الإنسان بسنوات حياته بل بقدرات عقله وعمق وعيه.. وأن لا أقيس عمر الدول بتاريخ استقلالها بل بإنجازاتها التي يكتبها التاريخ».

وأضاف سموه «الدول العظيمة ليست مجموعة مؤسسات قوية.. بل مجموعة قيم وأخلاق ومبادئ تتمثل على هيئة بشر».