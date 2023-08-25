حمدان بن محمد: في دبي المواطن سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً..

وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الشكر لفريق هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وقال سموّه عبر تغريدة على منصة «إكس»، في تعليق له على فيديو من هيئة تنمية المجتمع بدبي، «سرّني الموقف الرائع للأخ جمال عبدالرحمن من هيئة تنمية المجتمع بدبي والذي يعكس قيمنا المجتمعية وثقافتنا التي تحثّ على احترام الكبير وعون الصغير والتواضع للناس.. فنحن حكومة وسلطة لخدمة الناس، ولسنا سلطة عليهم كما علّمنا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. أشكر فريق هيئة تنمية المجتمع بقيادة الأخت حصة بو حميد على حرصهم لخدمة مجتمع دبي ومواطنيه كبارهم وصغارهم.. وجهودهم وتواجدهم في الميدان.. في دبي المواطن سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً.. وستبقى رعاية الإنسان وصون كرامته وتحقيق سعادته هو أسمى ما نسعى له».