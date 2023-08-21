رسوم

اشتكى والد طلبة في مدرسة خاصة بأبوظبي، مبالغة المدرسة في سعر الزي المدرسي ورفع ثمنه بنحو 40% عن العام الماضي، مطالباً بتحديد سعر الزي ضمن الرسوم الدراسية لمنع المغالاة.

مخالفة

أعرب أطباء عن استيائهم من قيام زملاء باستغلال المرضى في عمل دعاية لهم وتصويرهم ونشر الصور على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الترويج لمهاراتهم وقدراتهم العلمية، ووصفوا هذه الدعاية بـ«المخالفة المهنية والأخلاقية» التي يجب منعها.

انشغال

كاد سائق يتسبب في حادث مروري بسبب انشغاله بهاتفه المتحرك، إذ انحرف إلى المسار الموازي يساراً، ولولا انتباه سائق المركبة المجاورة لوقع حادث كبير. ودعا قرّاء إلى تكثيف المراقبة على هذا النوع من المخالفات المتكررة والشائعة.

مياه

تساءل مستهلكون عن مدى جودة العبوات الكبيرة التي تستخدمها شركات توزيع المياه، إذ إن بعضها قديم ومتهالك، مطالبين الجهات المعنية بوضع معايير خاصة بجودة هذه العبوات وتداولها في ظروف صحية.

كلاب

طالب قراء بإلزام الأفراد الذين يقتنون كلاباً أليفة بعدم خروجها للشوارع دون وضع الأغطية المخصصة لأفواه تلك الكلاب، بما يضمن السلامة للمارة وعدم تعريضهم للأذى.

شكوى

اشتكى قارئ يسكن في إحدى البنايات بمنطقة ليوارة الثانية في عجمان، انقطاع المياه عن البناية لمدة يومين على الرغم من أن البناية تقطنها عائلات، لافتاً إلى أن هذه المشكلة ظلت تتكرر باستمرار بين كل فترة وأخرى دون حلول جذرية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551.

sekeek@emaratalyoum.com