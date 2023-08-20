حلول مبتكرة لقضايا الأغذية

أكدت رئاسة COP28 أن «برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة» يهدف إلى تعزيز جهود تحول النظم الغذائية والزراعية العالمية، وزيادة الالتزام بتوسيع نطاق الحلول، مع تركيز الاستثمار وتعزيز الشراكات نحو الأفكار التحويلية، وتشجيع جميع بلدان العالم على التوقيع على «إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي»، حيث ستلتزم البلدان بموجب التوقيع على هذا الإعلان، بتحول النظم الغذائية وتتعهد بالسعي إلى إيجاد حلول مبتكرة وطموحة للقضايا المتعلقة بالأغذية.

وتدعو رئاسة COP28 من خلال برنامجها، مجموعة من المعنيين والشركات ومنظمات المزارعين ومنظمات المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية في قطاعي الأغذية والزراعة، إلى تسريع المبادرات القائمة عبر النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، من خلال الإنتاج والاستهلاك ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها.

وتضم هذه الشراكة أكثر من 15 رئيساً تنفيذياً رائداً، وتشمل الجهات الفاعلة في كل مرحلة من مراحل العملية الزراعية، من الإنتاج إلى الاستهلاك والتمويل.

وكجزء من هذا التعاون، تم إطلاق مبادرة رائدة لتعزيز اعتماد الزراعة المتجددة على نطاق واسع في المشهد الغذائي المتنامي، والمناطق الزراعية من خلال الالتزام بالشراء والاستثمار.

وسيشارك في رئاسة هذه المبادرة، رموز الأمم المتحدة رفيعو المستوى لتغير المناخ، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD)، ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).