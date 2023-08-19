الطقس صحو إلى غائم جزئياً

يتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية 10 - 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. أمّا الخليج العربي فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:37 والمد الثاني عند الساعة 02:49، والجزر الأول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 20:50.

ويكون بحر عمان خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 37:11 والثاني عند الساعة 40:23، والجزر الأول عند الساعة 05:12 والثاني عند الساعة 17:50.