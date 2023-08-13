شرطة دبي تقبض على 49% من المتهمين في قضايا مخدرات على مستوى الدولة

أظهرت إحصاءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، تمكنها من ضبط نحو 49.6% من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة، في الربع الثاني من العام الجاري.

كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 491 كيلوغراماً من المخدرات، وثلاثة ملايين و333 ألفاً و916 من الأقراص المخدرة في الربع الثاني من العام الجاري.

وتنوّعت المخدرات بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريغوانا وحشيش، إضافة إلى الأقراص المخدرة.

وأشاد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بالدور الكبير الذي تؤديه فرق عمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة، وحماية المجتمع من آفة المخدرات، والحد من انتشارها، وضبط تجارها ومروجيها داخل الدولة وخارجها.

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الثاني من العام الجاري، بحضور مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوكالة، العميد خالد بن مويزه، ومدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالوكالة، العميد الدكتور صالح الحمراني، ونائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، العميد خالد سعيد بن سليمان، وعدد من كبار الضباط.

وأظهرت الإحصاءات مساهمة شرطة دبي في مدّ دول مختلفة بـ50 معلومة مهمة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي أستراليا، بريطانيا، السعودية، الصين، فلبين، الكويت، ألمانيا، الهند، اليونان، أميركا، إندونيسيا، باكستان، تايلاند، جنوب إفريقيا، سريلانكا، عمان، قطر، كمبوديا، كوريا الجنوبية، لاوس، ماليزيا، إضافة إلى نيجيريا، الأمر الذي أدّى إلى القبض على 28 متهماً، وضبط 431 كيلوغراماً من المخدرات، تنوّعت بين القات والكوكايين والماريغوانا والهيروين.

كما نجحت الإدارة خلال الفترة نفسها، في رصد وحجب 560 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج للمخدرات.

من جانبه، استعرض مدير مركز حماية الدولي، العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف، إنجازات المركز خلال الربع الثاني من العام الجاري، الذي أوضح أن إجمالي المستفيدين من 71 برنامجاً طلابياً ومجتمعياً، 28 ألفاً من الطلاب والطالبات من 20 جنسية.

كما بلغ إجمالي المستفيدين من الجهود التوعوية عبر منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي والبرامج التوعوية المنشورة 776 ألفاً و724 مستفيداً.