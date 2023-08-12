محمد بن راشد: نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب وأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة..

ونشر سموه تغريدة على منصة "اكس" قال فيها : "في اليوم العالمي للشباب نفخر بشبابنا وأفكارهم وطموحاتهم.. نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب.. نفخر بأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة.. نحن دولة مكنت الشباب.. فرد الشباب جميلها إنجازات ومشاريع وتنمية نفاخر بها العالم".