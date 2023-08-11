منحة

دعا والد طالبة متفوقة حاصلة على 99% في الثانوية العامة، الجامعات المحلية، إلى التوسع في تقديم منح دراسية للمتفوقين لتشجيعهم على مواصلة تفوقهم، مشيراً إلى أن ابنته قدّمت على أكثر من منحة ولم تتلقّ أي رد.

طبيبة

شكت قارئة من رفض طبيبة أسنان أطفال في مستشفى خاص في إمارة دبي، علاج طفلتها، ومطالبتها بمراجعة طبيبة أخرى بدعوى عدم تجاوب الطفلة مع تعليماتها.

دعم

نوّه مواطنون في أبوظبي بخدمات دائرة تنمية المجتمع المقدمة لذوي الدخل المحدود، للوصول بهم إلى أفضل سبل الحياة الكريمة، ودعوا إلى زيادة الحد الأدنى للدخل، لتشمل مظلة الدعم الاجتماعي عدداً أكبر من الأسر المواطنة.

خدمة

نوّه متعاملون مع مصرف أبوظبي الإسلامي بأن المصرف أبلغهم من خلال رسائل نصية على هواتفهم المتحركة بأنه أطلق عبر الهاتف، خدمة جديدة تتيح لعملائه سداد فواتير الخدمات العامة و«اتصالات» و«دو» و«سالك» بكل سهولة.

مواقف

اشتكى زوار لمنطقة السفارات في دبي من صعوبة إيجاد مواقف لسياراتهم في المنطقة، ما يضطرهم إلى الانتظار فترات طويلة، مطالبين بحلول لهذه المشكلة، خصوصاً أن منطقة السفارات تعد من المناطق الحيوية.

مواعيد

نوّه مراجعون لمستشفى دبي - لديهم مواعيد مسبقة - بحرص المستشفى على تذكيرهم بالمواعيد أكثر من مرة عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، لضمان حضورهم إلى المستشفى في المواعيد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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