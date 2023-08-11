تكريم عامل أزال عوائق مرورية لحماية المركبات من الحوادث

«لم أكن أعلم بتصويري.. لقد قمت بعمل أعتقد بأنه يجب القيام به».. بهذه الكلمات تحدث عامل توصيل الطلبات وقاس سروار، عن ظهوره في فيديو انتشر أخيراً وأثار تفاعلاً كبيراً بين مرتادي مختلف منصات التواصل الاجتماعي في الدولة، بدا خلاله يزيح حواجز مرورية «بشكل تطوّعي» تطايرت وسط أحد الطرق في دبي، نتيجة موجة الرياح الشديدة التي شهدتها الدولة قبل أيام، وذلك لحماية المركبات من الاصطدام المفاجئ بها، ما كان سيؤدي إلى وقوع حوادث مرورية.

بدورها، لم تكن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بمعزل عن انتشار الفيديو وثناء مرتادي منصات التواصل الاجتماعي على ما قام به من إيجابية وخير، فقامت على الفور برصد الفيديو والتعرّف على بيانات عامل الدليفري، ومن ثم وجّهت له دعوة للحضور إلى مقرها، حيث استقبله فريق من الوزارة على رأسه وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، خليل الخوري، لتكريمه وشكره على الخطوة الخيّرة التي قام بها.

وقال العامل وقاس سروار (باكستاني): «عندما كنت أقوم بإزالة الحواجز من الطريق لم أكن أعلم أن هناك من يقوم بتصويري، فقد كنت أقوم بما أعتقد أنه يجب القيام به، إذ كنت أقود درّاجتي في أحد الدوّارات، وعندما انعطفت إلى اليسار فوجئت بحواجز مرورية متطايرة في نهر الطريق، فتوقفت لأنني في ذلك الوقت لم أرها بوضوح، واعتقدت بأن من سيأتي من خلفي قد لا ينتبه لها أيضاً، ما قد يعرّضه لحادث، ولذلك لم أتردد في الوقوف وإزالة هذه الحواجز».

وأضاف سروار، الذي يقيم في دبي منذ 12 عاماً: «قبل أي شيء ما قمت به كان لإنقاذ نفسي، فأنا رأيت هذه الحواجز وشعرت بخطورتها في نهاية المطاف، وإن كنت تجاهلتها ومررت دون توقف بالتأكيد كان السائقون من خلفي سيتعرضون لحوادث، ونحن كبشر علينا أن نحرص على الآخرين أيضاً».

وعن رد فعله حين علم بتصوير ما قام به، قال سروار: «بعد الواقعة بيومين تقريباً كنت في أحد مراكز التسوق أنتظر استلام طلبية طعام لتوصيلها، وفوجئت بأحد زملائي يسألني عمّا كنت أنا الشخص الموجود في الفيديو، بعدما أراني إياه، ففوجئت بأنه لي، وأنا لم أكن أعلم أنه تم تصويري، وكنت أرتدي الخوذة، ولم أقم بإزالتها عن وجهي، إلا أنه تعرّف علي من طريقة سيري».

وأوضح أنه بعد هذه المحادثة مع زميله تلقّى اتصالاً شخصياً من وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذي تحدث إليه بلطف، ودعاه للحضور إلى مقر الوزارة، وقام بتكريمه، معرباً عن سعادته البالغة بهذا التكريم الذي يعبر عن الاحترام لأي شخص يقوم بعمل إيجابي داخل دولة الإمارات.