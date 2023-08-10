فيديو.. حدث غير متوقّع لعامل "ديليفري" في دبي أزاح عوائق مرورية من وسط الطريق

"لم أكن أعلم بتصويري.. فقط قمت بعمل أعتقد أنه يجب القيام به".. بهذه الكلمات تحدث عامل توصيل الطلبات وقاس سروار، عن ظهوره في فيديو انتشر أخيراً وأثار تفاعلاً كبيراً بين مرتادي مختلف منصات التواصل الاجتماعي في الدولة، بدا خلاله وهو يزيح حواجز مرورية "بشكل تطوّعي" تطايرت وسط أحد الطرق في دبي، نتيجة موجة الرياح الشديدة التي شهدتها الدولة قبل أيام، وذلك لحماية المركبات من الاصطدام المفاجئ بها ما كان سيؤدي إلى حوادث مرورية.

بدورها لم تكن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بمعزل عن انتشار هذا الفيديو وثناء كافة مرتادي منصات التواصل الاجتماعي على ماقام به من إيجابية وخير، إذ قامت على الفور برصد الفيديو والتعرّف على بيانات عامل الديليفري، ومن ثم وجّهت له دعوة للحضور إلى مقرها، حيث استقبله فريق من الوزارة على رأسه وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، خليل الخوري، وقام بتكريمه وشكره على الخطوة الخيّرة التي قام بها.

من جانبه قال عامل الديليفري وقاس سروار (باكستاني الجنسية): "عندما كنت أقوم بإزالة الحواجز من الطريق لم أكن أعلم أن هناك من يقوم بتصويري، فقد كنت أقوم بما اعتقدت أنه يجب القيام به، إذ كنت أقود درّاجتي في أحد الدوّرارت وعندما انعطفت إلى اليسار فوجئت بحواجز مرورية متطايرة في نهر الطريق، فتوقفت لأنني في ذلك الوقت لم أراها بوضوح، واعتقدت أن من يأتي من خلفي قد لا ينتبه إليها، ما قد يعرّضه لأي حادث، ولذلك لم أتردد في الوقوف وإزالة هذه الحواجز.

وأضاف سرورا، الذي يقيم في دبي منذ 12 عاماً: "قبل أي شيء ما قمت به كان لإنقاذ نفسي، فأنا رأيت هذه الحواجز وشعرت بخطورتها في نهاية المطاف، وإن كنت تجاهلتها ومررت دون توقف بالتأكيد كا السائقون من خلفي سيتعرضون لحوادث، ونحن كبشر ومسلمين علينا أن نحرص على الآخرين أيضاً.

وعن رد فعله حين علم بتصوير ما قام به، قال سروار: "بعد الواقعة بيومين تقريباً كنت في أحد مراكز التسوق أنتظر استلام طلبية طعام لتوصيلها، وفوجئت بأحد زملائي يسألني عمّا كنت أنا في هذا الفيديو الذي أراني إياه، ففوجئت بأنه لي وأنا لم أكن أعلم أنه تم تصويري وكنت أرتدي الخوزة ولم أقم بإزالتها عن وجهي، إل!ا أنه تعرّف علي من طريقة سيري".

وأوضح أنه بعد هذه المحادثة مع زميله تلقّى اتصالاً شخصياً من وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذي تحدث إليه بلطف ودعاه للحضور إلى مقر الوزارة وقام بتكريمه، معرباً عن سعادته البالغة بهذا التكريم الذي يعبر عن الاحترام لأي شخص يقوم بعمل إيجابي داخل دولة الإمارات.