تسعيرة

اقترح سائقون إعادة النظر في تسعيرة مواقف المركبات التي تشغلها شركات خاصة في بعض المناطق الحيوية، لافتين إلى كلفتها مرتفعة بشكل مبالغ فيه.

صيانة

اقترح متعاملون على الشركات الكبرى المتخصصة ببيع الأجهزة الكهربائية المنزلية إيجاد آليات عمل تعنى بصيانة هذه الأجهزة بتكاليف معقولة، لافتين إلى أن كلفة الصيانة تصل في كثير من الأحيان إلى أكثر من 50% من قيمة المنتج جديداً.

شيكات

دعا مستأجرون المكاتب العقارية والملاك، إلى مراعاة ظروف المستأجرين خلال موسم الإجازات الصيفية، وعدم فرض غرامات مالية على الشيكات المؤجلة، خصوصاً مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، وتزايد الأعباء المالية عليهم.

مخبوزات

نوّه قراء بزيادة اهتمام منافذ بيع ومتاجر بالمخبوزات والحلوى، بالتوسع في توفير خيارات صحية متعددة، سواء الخالية من السكر أو قليلة الدسم، إضافة إلى مخبوزات مصنعة من أنواع حبوب مختلفة، مطالبين بتحفيز مختلف المنافذ لإتاحة تلك المنتجات الصحية.

رادار

لاحظ قراء أن العديد من أجهزة الرادار المثبتة في الشوارع الفرعية ببعض المناطق لا تعمل، وأنها أصبحت معروفة لدى السائقين، فلا يراعون السرعات المحددة، الأمر الذي يتطلب تفعيلها وصيانتها باستمرار للحفاظ على سلامة الجميع.

حضانات

طالبت قارئة بإلزام الحضانات بعدم تحصيل رسوم الاشتراك الشهري خلال شهر الإجازة السنوية، التي تسافر فيها كثير من العائلات، مشيرة إلى أن العديد من الحضانات تخيّر ولي الأمر بين التسديد أو إعادة التسجيل من جديد بعد العودة، مع عدم ضمان وجود شاغر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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