«الأرصاد» يتوقع أمطاراً مصحوبة ببرق ورعد ورياح حتى السبت

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الفترة الحالية تشهد تكوّناً لسحب ركامية محلية ممطرة، نتيجة تأثّر المنطقة بامتداد خط الالتقاء المداري ITCZ وتحرّكه باتجاه جنوب الدولة، مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وكذلك تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار.

وأفاد المركز بأن الأيام الثلاثة المقبلة تشهد فرصة تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، وقد يصاحبها البرق والرعد أحياناً، على مناطق مختلفة من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً، وتمتد أيضاً على بعض المناطق الداخلية ومنطقة الظفرة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خصوصاً مع السحب الركامية، وتكون مثيرة الغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن البحر يكون خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

وبحسب المركز، فإن الحالة الجوية التي تشهدها الدولة حالياً «متوقّعة»، وتُعرف باسم «موسم نشاط الروايح»، الذي يتركّز عادة خلال النصف الثاني من فصل الصيف، مع بداية شهر يوليو، ويكون على شكل موجات متفرقة، تستمر الواحدة منها من ثلاثة إلى ستة أيام في العادة، ثم تضعف تدريجياً، وتتأثر بها عادة مناطق واسعة من الأماكن المحاذية لسلسلة جبال الحجر في الإمارات وعمان، موضحاً أن هذا النشاط تَرَكّز على مناطق ممتدة بين العين والذيد ومسافي، مع ظهور تشكيلات السحب الركامية بعد الظهر، وتعمق وصولاً إلى مدن الساحل الغربي من المناطق الشمالية.

ولفت المركز إلى أن هذا النشاط يؤدّي إلى تكوّن سحب ركامية محلية، وسقوط أمطار رعدية، تكون غزيرة في بعض المناطق، ويصاحبها بَرَد، كما تسبقها أو تصاحبها تيارات هوائية هابطة، وهي تيارات «عنيفة جداً».

وتوقّع المركز أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية المُمطرة بعد الظهر شرقاً، وتمتد على بعض المناطق الداخلية، لافتاً إلى أن الطقس يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، لتكون مثيرة الغبار والأتربة، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس، غداً، يبقى صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع استمرار فرصة تكوّن بعض السحب الركامية المُمطرة بعد الظهر شرقاً وجنوباً، تمتد على بعض المناطق الداخلية، كما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة الغبار والأتربة وتؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس، السبت المقبل، سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية أحياناً، خصوصاً مع السحب، وتكون مثيرة الغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط أحياناً في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس، الأحد المقبل، سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

• الحالة الجوية التي تشهدها الدولة حالياً «متوقعة»، وتُعرف باسم «موسم نشاط الروايح».