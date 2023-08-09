شرطة أبوظبي توفر خيارين لتخفيض المخالفات المرورية

أفادت مديرية المرور والدوريات بأن مبادرة «بادر واستفد» تتضمن خيارين، الأول خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكابها، باستثناء المخالفات الخطرة. والثاني، خصم 25%عند الدفع بعد 60 يوماً حتى سنة من تحرير المخالفة.

كما يمكن الاستفادة من تقسيط المخالفات عن طريق البنوك بصفر فائدة لمدة 12 شهراً، شريطة أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.