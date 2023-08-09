تربية

طالب ذوو طلبة في أقسام التربية الخاصة في مدارس خاصة بتقليل الرسوم التي تزيد بنسبة 30% على رسوم زملائهم من الطلاب في الفصول الدراسية العادية، مؤكدين ضرورة العمل على مساواتهم، وعدم التفرقة بين الطلاب، وذلك في ظل الالتزام بضرورة دمجهم في المجتمع، ومنحهم الحقوق كافة، أسوة بغيرهم.

قطط

دعا قراء إلى التوقف عن إلقاء فضلات الطعام على الأرصفة من قبل بعض السكان، الأمر الذي يتسبب في انتشار القطط والحشرات والروائح الكريهة، ويؤثر في المظهر العام.

علاج

جدد قراء اقتراحهم بضم العلاج النفسي إلى مظلة التأمين الصحي، معتبرين أنه لم يعد نوعاً من الرفاهية، في ظل الوعي بأهمية الصحة النفسية، الأمر الذي سيسهم في تعلم مهارات وأساسيات تحمل المسؤولية والقدرة على مجابهة المواقف الصعبة.

عطور

انتقد رواد مراكز تجارية تصرفات بعض بائعي العطور، بسبب تطفلهم وملاحقتهم المتسوقين لتجريب منتجاتهم، داعين إلى ضرورة توعيتهم باحترام خصوصية الزبائن، ومنحهم حرية الاستفسار والتجربة، دون القيام بهذه التصرفات المزعجة.

لغة

استغرب قارئ قيام إحدى شركات التوصيل المعروفة بتعيين موظفين لا يتقنون أياً من اللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي يصعّب من تواصلهم مع الزبائن، خصوصاً خلال إرشادهم إلى مواقع سكنهم أو عملهم.

أسعار

دعا مستهلكون إلى مراقبة أسعار الوجبات التي تُعدُّ في المنازل، ولفتوا إلى وجود مبالغة غير مبررة فيها، وقالوا إن سعر طبق ورق العنب الصغير يصل أحياناً إلى 45 درهماً!

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