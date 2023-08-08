"محمد بن راشد للفضاء" يعلن عن الفريق الإماراتي الفائز في تحدي كيبو لبرمجة الروبوت

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن فوز فريق الجامعة الأمريكية في الشارقة بالنسخة الرابعة من تحدي كيبو لبرمجة الروبوت. وتم الإعلان عن الفريق الفائز من قبل رائد الفضاء سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية.

ويتضمن التحدي الذي تنظمه وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) بالتعاون مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الاميركية (ناسا) إظهار الفرق المشاركة لمهاراتهم في مجال البرمجة، حيث سيقومون خلال المرحلة النهائية من هذا التحدي الدولي بتشغيل روبوت Astrobee في وحدة التجارب اليابانية التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية والمعروفة باسم "كيبو" على متن محطة الفضاء الدولية، وسيتم بعدها إعلان أول 3 فرق فائزة.

قال مدير مهمة طموح زايد 2، برنامج الإمارات لرواد الفضاء، عدنان الريس: "ما شهدناه خلال هذه النسخة من تحدي كيبو خير دليل على المواهب والقدرات المبتكرة التي يتمتع بها شبابنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا التحدي يؤكد على ضرورة دمج علوم الفضاء في مناهجنا التعليمية، خاصة في الوقت الذي تحقق فيه دولتنا العديد من الإنجازات في مجال الفضاء. نستهدف في مركز محمد بن راشد للفضاء تبني جيل جديد من رواد الفضاء، إلى جانب المساهمة في إنشاء مجتمع قائم على المعرفة ومستعد لمواجهة تحديات الغد".

مرحلة الاختيار

بدأت رحلة التحدي لهذا العام منذ فبراير 2023، من خلال تقدم عدد من الجامعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة، حيث شهد التحدي مشاركة فريقين من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وفريق من جامعة خليفة، وفريق من جامعة نيويورك أبوظبي، وفريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

عقب انتهاء مرحلة التقديم، انتقلت الفرق المتنافسة من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة تطوير البرامج الخاصة بكل فريق في سيناريو يحاكي بيئة محطة الفضاء الدولية. بعد جولة أولية في يوليو ومرحلة لاحقة من تطوير البرامج، نجح فريق AUS-IEEE-RAS من الجامعة الأمريكية في الشارقة بالفوز في التحدي، وسيصبح ممثلًا لدولة الإمارات العربية المتحدة في النهائيات المقرر خوضها في سبتمبر 2023.

خلال مراحل التحدي تم تكليف الفرق المشاركة بابتكار برنامج يشغل روبوت الطيران الحر Astrobee الخاص بـ"ناسا" ومواجهة سيناريو لإيقاف تسرب الهواء في وحدة "كيبو" اليابانية على متن محطة الفضاء الدولية، حيث قامت الفرق ببرمجة Astrobee لتحديد مواقع التسريبات وإصلاحها، وعرض قدراتهم في حل المشكلات في بيئة فضائية عالية الضغط.

يأتي هذا التحدي في إطار التعاون المستمر بين مركز محمد بن راشد للفضاء وجاكسا، والذي يتضمن مبادرة Kibo-ABC، والتي تمكن الطلاب من برمجة روبوتات طيران حر في محطة الفضاء الدولية. وتعتمد هذه الشراكة على نجاح المبادرات التعاونية السابقة، بما في ذلك المشروع التعليمي الذي ضم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري للعمل على روبوت Int-Ball، وهذا الروبوت عبارة عن كاميرا على متن محطة الفضاء الدولية ، بالإضافة إلى عقد ندوات حول تقنيات الروبوتات الفضائية وتقنية التحكم في المركبات الفضائية.

يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.