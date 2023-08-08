بلدية أبوظبي تدعو إلى تصحيح أوضاع المباني المهملة

دعت بلدية أبوظبي السكان وملاك المباني والبيوت والمساكن الشعبية المهملة والمهجورة إلى تصحيح أوضاعها، وصيانتها، أو إزالتها، وعدم تنفيذ أي إضافات على المباني من الخارج أو الداخل دون ترخيص، من شأنه الإضرار بالبنية الأساسية للمباني، أو تشويه مظهرها.

جاء ذلك خلال حملة توعوية تفتيشية على المباني والفلل والمساكن الشعبية المهملة والمهجورة في أبوظبي والبر الرئيس التي نظمها قطاع عمليات البلديات الفرعية ممثلاً في كلٍّ من: مركز بلدية الوثبة، مركز بلدية مدينة زايد، مركز بلدية الشهامة، مركز الوجود البلدي – بني ياس، مركز بلدية المدينة.

وتضمنت الحملة بث النشرات والرسائل النصية التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر تطبيق «فريجنا» للحض على الالتزام بشروط وقوانين تنظيم البناء، وحماية المظهر العام، وحرصت البلدية على التواصل هاتفياً مع أصحاب المباني المخالفة لتوعيتهم بأهمية صيانة المباني المتهالكة، أو استخراج تصاريح الهدم من الجهات المختصة.