تنحسر في المناطق الجبلية غداً.. "الأرصاد" : تأثيرات الأمطار والرياح مستمرّة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأمطار متفاوتة الغزارة والرياح الشديدة على بعض المناطق في الدولة اليوم، على أن تخف حدّتها يوم غدٍ الثلاثاء بانحسارها في المناطق الجبلية (بين إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة).

وأبلغ المركز "الإمارات اليوم" بأن الحالة الجوية التي شهدتها مناطق متفرقة في الدولة خلال الأيام الماضية، ناتجة عن منخفض جوي قادم من الشرق مصحوب بمنخفض جوي آخر يحرك طبقات رطبة قادمة من بحر العرب باتجاه الدولة، لافتاً إلى أن مرور هذه الطبقات بعوامل تسخين ووجود الجبال، أدى إلى تكوّن السحب الركامية الممطرة التي تشهدها الدولة، ولاسيما على المناطق الشرقية امتداداً في اتجاه الداخل وكذلك المنطقة الغربية باتجاه الساحل.

وأكد المركز أن هذه الحالة الجوية كانت متوقّعة مسبقاً، وتم التنويه عنها قبل حدوثها بوقت كافٍ، موضحاً أن الدولة شهدت تكوّن سحب ركامية محلية، وسقوط أمطاراً رعدية، كانت غزيرة في بعض المناطق، وصاحبها بَرَد، كما سبقتها أو صاحبتها تيارات هوائية هابطة، وهي تيارات "عنيفة جداً"، حسب المركز، وصل متوسط سرعتها إلى 50 كم/س، لافتاً إلى أن سرعة الرياح خلال اليومين الماضيين وصلت في بعض المحطات إلى 100 كم/س، ما أسفر عنها سقوط أو تطاير بعض الأجسام أو الأغراض غير المؤمّنة، أو غير المربوطة بإحكام، في عدد من المناطق.