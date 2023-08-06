84 % معدل استخدام الطاقة الاستيعابية لمدارس الشارقة

كشفت دراسة حديثة أجرتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم، أن مدارس الإمارة تضم نحو 32 ألف مقعد شاغر، ويبلغ معدل استخدام الطاقة الاستيعابية 84%، مشيرة إلى أنه يتم احتساب معدل السعة المستخدمة، الذي يمثل النسبة المئوية للمقاعد المستخدمة في المدارس، عن طريق تقسيم الالتحاق على الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية لتوفير مؤشر الطاقة الاستيعابية في المدارس.

وأوضحت الهيئة أن الطاقة الاستيعابية الحالية التي تقع ضمن مستويات الاستخدام المثلى تراوح بين 80 و90% للتعليم الابتدائي والثانوي، وتتيح المدارس تلبية الطلب الإضافي على المدى القصير، كما أنها تحافظ على المرونة اللازمة لإعادة ترتيب جداول الطلبة، في حين أن مدارس المناهج الهندية لديها معدل استخدام مرتفع، إلا أنها تمتلك 30% من المقاعد غير المستخدمة. أما في مدارس المناهج الأميركية، فيبلغ عدد المقاعد غير المستخدمة ربع النسبة، تليها مدارس المنهاج البريطاني والمنهاج الوزاري 17% و15% على التوالي.

وبحسب الدراسة، تشير التقديرات إلى أن عدد الملتحقين بالمدارس في الإمارات سيزيد من 1.3 مليون في 2021، إلى 1.5 مليون في 2028، وفقاً لتوقعات الأمم المتحدة للسكان 2023، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي يشكّل المقيمون عدداً كبيراً في إمارة الشارقة، إذ يقدر بـ88% أساس تفضيل المناهج الدراسية الدولية، وتشكل استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص على أربع أولويات استراتيجية، تتمثل في تعزيز جودة حياة المجتمع التعليمي، وتعزيز الثقة بجودة التعليم، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع والتعلم المستمر، وتشجيع القدرة التنافسية للشارقة في قطاع التعليم.

ولفتت الدراسة إلى أن معدل الطلاب إلى المعلمين في المدارس الخاصة في الإمارة أقل من 18 إلى 1؛ ففي 2022/2021 تم توظيف 11 ألفاً و902 معلم في 122 مدرسة خاصة بالإمارة، وبلغت نسبة القوى العاملة التعليمية من المقيمين 98%، موضحة أن نسب الطلبة إلى المعلمين منخفضة في المدارس ذات الأسعار العالية، التي تجاوز رسومها الدراسية 50 ألف درهم سنوياً، بينما أعلى نسبة للطلاب إلى المعلمين هي في مدارس المناهج الهندية، تليها عن كثب المدارس التي تقدم المنهاج الوزاري.

وذكرت الهيئة أن الشارقة شهدت خلال العقد المنصرم نمواً مطرداً في عدد المدارس الخاصة، حيث ازداد عدد المدارس الخاصة من 94 مدرسة في 2014/2013 إلى 130 مدرسة في عام 2023/2022.

ويبلغ عدد المسجلين حالياً في 130 مدرسة نحو 185 ألف طالب وطالبة. وكشفت عن انخفاض نسبة المدارس الحكومية في الشارقة من 92% في 2010/2009 إلى 49% في 2019/2018، إذ تتبع المدارس الخاصة في الإمارة 10 مناهج مختلفة، حيث تستخدم أغلبية المدارس المنهاج البريطاني أو البكالوريا الدولية والمنهاج الأميركي والمنهاج الهندي والمنهاج الوزاري.

وأشارت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى أنه بين عامي 2017 و2022، ارتفع عدد مدارس المناهج الأميركية والبريطانية/ البكالوريا الدولية بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 4.5%.