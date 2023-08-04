«صندوق المعرفة» يعقد اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد

عقد مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد للمجلس والثالث للعام الجاري 2023، بهدف بحث مستجدات الخطة الاستراتيجية 2023 - 2025 للمؤسسة وآليات تنفيذها، بما يواكب أهداف المؤسسة لتحقيق ريادة دبي في مجال الاستثمار في المعرفة، والمساهمة في رفع جودة التعليم استناداً إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد أصدر قرار المجلس رقم (55) لسنة 2023، بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة صُندوق المعرفة، برئاسة أحمد عبدالكريم جلفار، وعضوية محمد عبدالله الشيباني، نائباً للرئيس، بالإضافة إلى ممثل عن كل من: هيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة المالية، وبلدية دبي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسّسة صندوق المعرفة.

وناقش المجلس آخر تطورات الخطة الاستراتيجية للسنوات 2023 – 2025، حيث تم استعراض مستجدات المبادرات التعليمية التي تديرها المؤسسة ومنها «مدارس دبي»، الإضافة التعليمية المميزة التي تدار بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي حققت نتائج ملموسة منذ إطلاقها قبل عامين بفروعها الثلاثة (مردف، ند الشبا، والبرشاء)، ولاقت استحسان سكان دبي بشكل عام والمواطنين بشكل خاص، وتركز على توفير تعليم ذي جودة عالية ويناسب بيئة وثقافة الإمارات ويلبي الاحتياجات التعليمية والمستهدفات المستقبلية لجميع فئات المجتمع. حيث ناقش المجلس خطط العمل التطويرية للمبادرة والتي من شأنها توفير بيئة تعليمية مثالية للطلبة في إمارة دبي.

كذلك سلط الاجتماع الضوء على مستجدات الأصول العقارية التعليمية في النصف الأول من 2023، والتي تديرها المؤسسة وآلية تخصيصها للمستثمرين في القطاع التعليمي بدبي، والتي شملت تخصيص أكثر من 1.300.000 قدم مربعة من الأراضي التعليمية في الإمارة لمستثمرين ومشغلين من القطاع الخاص الذين سيقومون بمشاريع تعليمية تخدم أكثر من 7000 طالب وطالبة. من جانبٍ آخر، تم خلال الاجتماع اعتماد الهوية المؤسسية المحدثة لمؤسسة صندوق المعرفة، والتي تعكس التطلعات الجديدة للمؤسسة تماشياً مع خطتها الاستراتيجية.