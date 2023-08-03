تذاكر

قال متعاملون إنهم فوجئوا خلال الأيام الأخيرة بسرعة نفاد المقاعد الخاضعة للعروض الترويجية التي طرحتها شركات الطيران، لافتين إلى أن نسبة قليلة فقط من المقاعد على الرحلات تخضع للأسعار الترويجية، مقترحين زيادتها.

شاطئ

اقترح مرتادون لشاطئ الصفوح في دبي توفير حمامات ومرافق مخصصة لتغيير الملابس كون الشاطئ يلقى إقبالاً واسعاً على مدار العام، وخصوصاً من العائلات.

طريق

لاحظ مستخدمون لطريق النعيمية الرابط بين عجمان والشارقة، قرب انتهاء المرحلة الأولى من تأهيل الطريق من جهة عجمان، لافتين إلى أهمية هذا الطريق في انسياب حركة السير بين الشارقة وعجمان.

حديقة

نوّه سكان في عجمان بما توفره حديقة الراشدية للعائلات من أنشطة ومرافق ترفيهية وملاعب للأطفال، تزامناً مع العطلة الصيفية، مشيرين إلى أنها أصبحت متنفساً لا غنى عنه.

تهوّر

طالب سائقون بتفعيل الكاميرات وأجهزة الرادار في مختلف الشوارع، لرصد المتهورين الذين يتعمدون القيادة بسرعة كبيرة، تعرّض سلامة مستخدمي الطرق للخطر، لاسيما أن بعضهم يعمد إلى المرور بين المركبات والتنقل بين المسارب بصورة مخيفة.

أسعار

ارتفعت أسعار العديد من المطاعم التي تقدم خدمة قلي أو شواء الأسماك بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، وقال مستهلكون إن سعر هذه الخدمة أصبح يصل إلى 17 درهماً للكيلوغرام في بعض المطاعم، بعدما كان لا يتعدى 10 دراهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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