رئيس الدولة وملك الأردن يؤكدان الحرص على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وإمكانات تعزيز التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، أمس في قصر «بسمان العامر» في العاصمة عمان، حيث رحب جلالته بصاحب السمو رئيس الدولة في بلده الثاني الأردن، معرباً عن ثقته بأن زيارة سموه تعطي دفعاً قوياً لمسار العلاقات الأخوية والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبدالله الثاني في عمّان.. بحثنا تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين بلدينا الشقيقين، وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والعالم.. الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي».

من جانبه، قال جلالة الملك عبدالله الثاني في تغريدة على «تويتر»: «شرفنا أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى بلده الثاني الأردن. ما يجمع البلدين الشقيقين والشعبين العزيزين من محبة وأخوة يجعلهما نموذجاً للعلاقات العربية الأصيلة، وعنواناً لتعزيز العمل العربي المشترك، فهو الهدف والغاية».

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجلالة الملك عبدالله الثاني، مختلف جوانب التعاون، خاصة المجالات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية والتنموية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم جهود تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مستقبل أكثر نماء وتقدماً.

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين الحرص على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة، انطلاقاً من نهج البلدين الراسخ في دعم السلام والتعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات والأردن تجمعهما رؤى مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما الشقيقين، وترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، وجلالة ملك الأردن، حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقاً لمصالح البلدين وخدمة للقضايا العربية وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وأقام جلالة الملك عبدالله الثاني، مأدبة غداء، تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

حضر المأدبة والمباحثات، الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يضم كلاً من، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس ديوان المحاسبة حميد عبيد أبوشبص.

فيما حضرهما من الجانب الأردني، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية، ورئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، وسفير الأردن لدى الدولة، نصار الحباشنة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل أمس إلى العاصمة عمان، في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار السرب الملكي (ماركا).. صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وجرت لصاحب السمو رئيس الدولة مراسم استقبال رسمية، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه، بعدها عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والأردن.

وكانت قد رافقت طائرة سموه لدى دخولها أجواء الأردن طائرات حربية تحية وترحيباً بزيارة سموه.

محمد بن زايد:

• «الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي».

عبدالله الثاني:

• «ما يجمع البلدين الشقيقين والشعبين العزيزين من محبة وأخوة يجعلهما نموذجاً للعلاقات العربية الأصيلة».

العاهل الأردني يفتتح «مدينة الشيخ خليفة بن زايد» السكنية

افتتح العاهل الأردني، جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية، في محافظة الزرقاء الأردنية، التي تضم 1032 شقة، خصصت لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي. وأقيمت المدينة السكنية على مساحة 288 دونماً، ضمن الأراضي المخصصة للقوات المسلحة الأردنية، وأنشئت بمنحة من دولة الإمارات.

ويضم المشروع 99 بناية، تتوزع فيها الشقق بمساحات مختلفة، صممت وفق أحدث المعايير الهندسية والفنية. حضر الافتتاح الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة في الدولة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة في البلدين.