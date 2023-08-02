الطقس غداً.. صحو وغائم جزئيا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراَ.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:24 والمد الثاني عند الساعة 02:06 والجزر الأول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 19:54 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:11 والمد الثاني عند الساعة 22:50 والجزر الأول عند الساعة 17:14 والجزر الثاني عند الساعة 05:12.