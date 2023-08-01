مصرف

طالب متعاملون مع فرع مصرف أبوظبي الإسلامي في عجمان بالقرب من سيتي سنتر، مسؤولي المصرف بزيادة عدد أجهزة الصرّاف الآلي، تفادياً للازدحام بسبب الإقبال الشديد الذي يشهده الفرع خصوصاً في فترات الذروة.

عروض

تلقّى قارئ رسائل «وأتس أب» عبر هاتفه المتحرك من جهات وأرقام مجهولة من خارج الدولة، تعرض عليه الاستثمار في مجال العقارات، متسائلاً عن طريقة حصول تلك الجهات على رقم هاتفه والتواصل معه.

مسؤولية

تساءل قرّاء عن مدى قانونية الشروط والأحكام التي تضعها الفنادق والشركات المتخصصة في خدمات ركن المركبات، لاسيما البنود التي تخلي المسؤولية عنها، في حال تعرض السيارة لأضرار؟

مواقف

لاحظ روّاد مراكز تجارية في الدولة، أن الإضاءة المربوطة بالحسّاسات، والتي تشير إلى وجود مواقف شاغرة في أماكن معينة، معطلة أو تعطي إشارة خطأ، ما يفقد الهدف الأساسي من وجودها، داعين إلى صيانتها باستمرار.

طلاء

قال مستأجرون إن المكاتب العقارية تلزمهم بخصم مبالغ تراوح بين 500 و1000 درهم من قيمة الضمان، عند إخلاء الوحدات المستأجرة، بدعوى طلاء المنزل، وبغض النظر عن مدى حاجة الجدران إلى الطلاء، مشيرين إلى أن هذه الخدمة يتعيّن أن تكون ضمن الخدمات الاعتيادية التي يقدمها المالك، ولا ينبغي تحميلها للمستأجر.

شكوى

اشتكى متعامل مع شركات تأمين صحي، مما وصفه بفرض رسوم مرتفعة لطالبي التأمين الصحي، خصوصاً بالنسبة لفئة كبار السن، ما يثقل كاهلهم، على الرغم من حاجة هذه الفئة إلى الرعاية الصحية.