إصدار جديد من تطبيق «نول» بـ 4 مزايا مبتكرة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق إصدار جديد لتطبيق الدفع «نول» بمزايا مبتكرة، لإحداث ثورة في تجربة التنقل في دبي للركاب من السكان والزوّار والسياح القادمين إلى الإمارة من جميع أنحاء العالم.

ويضم الإصدار الجديد أربع مزايا مبتكرة، تتمثل في: إعادة تعبئة الرصيد بشكل فوري في أي وقت ومن أي مكان وعلى المنصات كافة، حيث يمكن للمستخدم تعبئة بطاقة «نول» بسهولة من خلال التطبيق بمزاياه الجديدة، وخاصية تقديم طلب للحصول على بطاقة «نول» الشخصية مع التجديد من خلال ربط حساب المستخدم في الهيئة بحساب الهوية الرقمية، إضافة إلى تسهيل خدمة تسجيل بطاقة «نول» غير المعرّفة من خلال الدخول بحساب الهوية الرقمية أيضاً.

كما يتيح التطبيق خدمة تتبع حالة الطلبات وإرسال الإشعارات ليتمكن المستخدمون من معرفة حالة طلباتهم بسهولة.

واختصرت عملية الربط بالهوية الرقمية على المتعاملين كثيراً من الوقت المهدر سابقاً في إدخال بياناتهم يدوياً.

وقللت عملية الربط من خطوات التقديم للحصول على الخدمة بشكل كبير، كما وفرت إمكانية ربط جميع بطاقات المتعاملين وإدارتها من خلال حساباتهم الشخصية على التطبيق.

وتمكن الخدمات تطبيق الدفع «نول» ليكون أداة أساسية للركاب المتنقلين عبر وسائط النقل المختلفة مسافرين في دبي، حيث يعمل التطبيق على جميع الأجهزة التي تتوافر فيها تقنية التواصل قريب المدى (NFC) وفي جميع المنصات الرقمية «أندرويد»، و«أبل»، و«هواوي».

وتحرص الهيئة على توفير حلول نقل سهلة تلبي احتياجات ساكنيها وزوارها، ما يجعل تطبيق الدفع «نول»، خياراً مبتكراً للمتعاملين الراغبين في الاستمتاع بتجربة تنقل أكثر حرية وانسيابية وفاعلية في جميع أنحاء المدينة.

جدير بالذكر أن «نول» تُعتبر بطاقة ذكية مسبقة الدفع متوافرة بأربعة أنواع: الكبار، والطلبة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وتخدم جميع شرائح المجتمع.

وتُمكّن البطاقة المستخدم من دفع أجرة مختلف وسائل النقل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي (المترو، والترام، والحافلات) إضافة إلى مركبات الأجرة، والنقل البحري، والمواقف العامة، والمعالم السياحية، والمتاجر، بلمسة واحدة.