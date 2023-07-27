حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، في وفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وقال سموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، في وفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون"