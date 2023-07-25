18.6 مليون عملية تواصل بين "التوطين" ومتعامليها خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اجراء نحو 18.6 مليون ألف عملية تواصل مع متعامليها خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك من خلال منظومة "تواصل".

وتتيح قنوات التواصل المتعددة مع الوزارة للمتعاملين وأفراد المجتمع تقديم الشكاوى، والاستفسار عن الإجراءات وطريقة تقديم المعاملات والطلبات، بالإضافة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات، وطلب الدعم الفني، إلى جانب تسجيل البلاغات، وغيرها، وذلك بهدف تسهيل تواصل المتعاملين مع الوزارة وتقديم خدمة نوعية ومتميزة تلبي تطلعاتهم وتقدم الدعم اللازم لهم من خلال الأدوات والوسائل السهلة وذلك ضمن منظومة "تواصل" المبتكرة التي تعمل وفقا لأحدث التقنيات والمعايير العالمية ذات الصلة.

وتضم قنوات منظومة "تواصل" مركز الاتصال 600590000، وخدمة "واتساب"، وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والبريد الإلكترونيask@mohre.gov.ae ، إلى جانب منصة "تواصل" في مكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تتيح المكالمات المرئية والصوتية مع المتعاملين ونظام "صوت المتعامل" وملتقى "المتعامل أولاً" - إضافة لحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي@mohre_uae ، ونظام الرد التفاعلي الآلي، والإشعارات التوعوية لأصحاب العمل والموظفين، وخدمة كشف الحساب الشهري للمنشآت.

وأكد حسين العليلي، مدير إدارة علاقات المتعاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين "كفاءة منظومة "تواصل" في تقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين لا سيما من حيث الرد السريع على الاستفسارات، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه المتعاملين وذلك في ضوء تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، والاستجابة السريعة لاحتياجات المتعاملين".

وأضاف: "تلتزم الوزارة بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وفقًا لمعايير نظام تصنيف النجوم العالمي، وانتهاج التميز في كافة الإجراءات المتعلقة بالتواصل معهم وتلبية تطلعاتهم، ومن خلال أدوات التواصل المتميزة والمبتكرة والتي توفر الوقت والجهد"، مشيرا إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للاستجابة السريعة والمتكاملة مع البيانات الواردة، وتنفيذ المهام المرتبطة بعملهم بدقة وفاعلية وتكاملية.

وبحسب احصائيات الوزارة ذات العلاقة بمنظومة "تواصل" للنصف الأول من العام الجاري، تعامل مركز الاتصال مع أكثر من مليون و337 ألف اتصالا، حيث يقدم المركز خدماته بثلاث لغات رئيسية هي العربية والإنجليزية والأوردو إلى جانب 17 لغة فرعية من اللغات الأكثر انتشارًا في سوق العمل، ويستجيب لاتصالات وطلبات المتعاملين على مدار الساعة وطوال أيام الاسبوع، كما تلبي الخدمات احتياجات كافة المنشآت والعمال وأصحاب العمل المستخدمين للعمالة المساعدة وخدمات هذه الفئة من العمالة، إضافة إلى خدمات الكوادر الوطنية.

وبلغت حالات التواصل عبر القنوات الرقمية المتاحة مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والدردشة الافتراضية أكثر من 269 ألف و500 حالة خلال الفترة نفسها، بينما ورد الى نظام صوت المتعامل 224 ألف مقترحا وملاحظة، وأرسلت الوزارة نحو 12 مليونا و646 إشعارا عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخاصة بحملات التوعية بالتشريعات والقرارات والخدمات، ونحو مليوني كشف حساب شهري، كما سجلت خدمة "واتساب" التي تقدمها الوزارة أكثر من 178 ألف دردشة، كما نظم ملتقى "المتعامل أولاً" 21 لقاء حضره أكثر من 3 آلاف و570 صاحب عمل، وأرسل الملتقى نحو مليوني دعوة.