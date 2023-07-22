الطقس غدا صحو إلى غائم جزئيا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الشمالية والشرقية، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:15 والمد الثاني عند الساعة 04:06 والجزر الأول عند الساعة 10:21 الجزر الثاني عند الساعة 22:23.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والمد الثاني عند الساعة 01:13 الجزر الأول عند الساعة 19:38والجزر الثاني عند الساعة 06:54.