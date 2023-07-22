طقس صحو نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.. ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 10-25 تصل إلى 35 كم/ساعة، وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:49، والثاني عند الساعة 03:32، والجزر الأول عند الساعة 09:59، والثاني عند الساعة 21:41. ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:42، والثاني عند الساعة 00:23، والجزر الأول عند الساعة 18:59، والثاني عند الساعة 06:29.