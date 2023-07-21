«أجيال».. لتنمية وعي الطلبة في مهارات استشراف المستقبل

استقبلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الطلبة والطالبات من المرحلتين الثانوية والجامعية، المشاركين في النسخة الثامنة من برنامج التدريب الصيفي السنوي «أجيال»، حيث يتضمن البرنامج التدريب الميداني في مختلف مؤسسات وقطاعات الهيئة، إلى جانب حضور ورش تدريبية (عن بُعد) لتنمية وعي الطلبة في مجال مهارات استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي، من خلال منصات أكاديمية عالمية.

وأفادت مديرة إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، عذاري محمد، بأن برنامج «أجيال» يهدف إلى تأهيل الطلبة وتعريفهم بأهداف وأنشطة الهيئة، كما يهدف البرنامج إلى تدريب الكفاءات الإماراتية، وتطبيق أفضل الممارسات الأكاديمية، بالإضافة لتحقيق غايات المسؤولية المجتمعية للهيئة.

وأضافت: «يمتد البرنامج لشهرين (يوليو وأغسطس) ويقدم ورشاً تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية وفي نهاية الفترة التدريبية يحصل الطلبة على شهادات استكمال البرامج التدريبية، وشهادة استكمال برنامج أجيال من هيئة الطرق والمواصلات».

يذكر أن باب المشاركة في برنامج «أجيال» السنوي للتدريب الصيفي، متاح لفئة الطلبة والطالبات من المرحلتين الثانوية والجامعية من أبناء وأقارب موظفي الهيئة، ويشترط أن يكون المنتسب من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون مقيداً في المرحلة الثانوية (ثالث ثانوي) أو في المرحلة الجامعية، وأن يكون المنتسب مستمراً في دراسته.

وأكدت محمد، أن إدارة الموارد البشرية والتطوير

تعمل على متابعة نتائج برنامج «أجيال»، المتمثلة في استقطاب أفضل المواهب البشرية وإكسابها خبرات متنوعة، من خلال خوض تجربة التعلم والممارسة الميدانية في هيئة الطرق والمواصلات، لتعزيز دور الهيئة في دعم سياسة التوطين.