برامج لتأهيل نزلاء إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، حزمة من البرامج التدريبية لتأهيل نزلاء إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بمركز «ما قبل الإفراج»، بشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تحت شعار «لنبدأ من جديد» لتمكين الأفراد والأسر من مواجهة ظروفهم وتخطي مشكلاتهم وصولاً بهم إلى نوعية حياة أفضل، وتحقيقاً لهدف مجتمع آمن ومستقر يتمتع بالرفاه والعيش اللائق الكريم.

وقالت مديرة دار الأمان التابعة للدائرة، فاطمة إسماعيل، إن عدد المستفيدين من البرامج التدريبية خلال العام الجاري بلغ 86 نزيلة و107 نزلاء، موضحة أن هدف هذه البرامج هو تعزيز الدمج الاجتماعي ومعالجة العوائق أمام تأهيل النزلاء، وأن إطلاقها يأتي في ظل حرص الدائرة على الارتقاء بجودة خدماتها ضمن سياق الاستدامة الاجتماعية، بحيث تعود البرامج بفوائد جمة على النزلاء أنفسهم، وعلى المجتمع الذي سيعودون إليه والدولة التي ترعاهم.

وأشارت إلى أن الدائرة تقدم باقة من الخدمات للنزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية.

وأوضحت أن الدائرة تضع خططاً علاجية للنزيل وأسرته، وتعمل على تنفيذ جلسات الرؤية الإلكترونية للنزيل مع أهله، وتقديم بلاغات لتأمين حقوق أبناء السجين، كما تقدم برامج التنمية والتأهيل للنزيل ما قبل الإفراج، ومساعدة أسرته في الحصول على المساعدات الاجتماعية حسب الاشتراطات المنصوص عليها في القانون، من خلال الضمان الاجتماعي ووزارة تنمية المجتمع، والجمعيات الخيرية والهلال الأحمر.