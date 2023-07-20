تأمين

اشتكى مريض من قبول مستشفيات ومراكز طبية في أبوظبي بطاقات التأمين الصحي الصادرة من إمارة أخرى، ورفض الصيدليات التابعة لهذه المستشفيات قبول البطاقات، وإلزام المرضى بتحمل ثمن العلاج كاملاً.

دروس

تلقى ذوو طلبة رسائل عديدة يبدي أصحابها استعدادهم لإعطاء دروس خصوصية لطلبة المدارس في جميع الصفوف ولمختلف المواد، واقترحوا إيجاد آلية للتبليغ عن هذه الأرقام وإيقاف الخدمة عنها، لمكافحة هذا النشاط غير القانوني.

غسل

طالب قراء، المراكز التجارية بإيقاف خدمة غسل السيارات في المواقف المغلقة خلال فترات الظهيرة، حيث ترتفع فيها درجات الحرارة والرطوبة إلى معدلات عالية ترهق العاملين في هذه المهنة وتعرّضهم للجفاف.

أثاث

يشتكي سكان مبانٍ متعددة الطوابق من ترك مستأجرين أثاثهم القديم في الممرات، ما يشوّه المنظر ويشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات، داعين إلى إلزام إدارات المباني والمكاتب العقارية بتنظيف الممرات باستمرار، والتخلص من الأثاث القديم.

مواقف

دعا أصحاب مركبات في عجمان، الجهات المعنية إلى إيقاع العقوبات المناسبة على السائقين الذين يتركون مركباتهم في الساحات الترابية في الممرات، متسببين في إغلاق الطريق على العشرات من أصحاب المركبات، خصوصاً في ساعات الصباح الباكر مع انطلاق الكثيرين إلى أعمالهم.

صيانة

شكا أصحاب مركبات من مغالاة بعض وكالات السيارات في أسعار الصيانة، إذ تتجاوز مثيلتها في مراكز الصيانة الخارجية بخمسة أضعاف!.

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