استغلال

أفاد مستهلكون بأن بعض محال البقالة تقتطع منهم درهماً إضافياً عند شراء السجائر من خلال البطاقة البنكية، بدعوى أنها رسوم مفروضة عليهم، متسائلين عن مدى صحة هذا الادعاء.

تهوّر

لاحظ سكان في منطقة الخالدية في أبوظبي انتشار ظاهرة ركوب الأطفال آلة «سكوتر» الكهربائية وقيادتها بسرعات عالية وسط الشارع وفي اتجاه معاكس للسير، ما يعرضهم ويعرّض الآخرين للخطر.

مدارس

قال ذوو طلبة في أبوظبي إن تقارير تقييم المدارس الخاصة قد أزيلت من موقع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أخيراً، ما يمنعهم من التعرف على نقاط القوة والضعف في كل مدرسة، إضافة إلى الرسوم المعتمدة.

فواتير

طالب أصحاب مركبات بإلزام ورش صيانة السيارات في المنطقة الصناعية بإصدار فاتورة بنوع الإصلاحات التي يتم إجراؤها وكلفتها المالية، حتى تمكنهم العودة إليهم في حال تكرار العطل نفسه.

أكياس

تفرض محال سوبرماركت كبرى على زبائنها نوعاً واحداً من الأكياس البلاستيكية بحجم واحد مهما كانت كمية السلع المشتراة، الأمر الذي اعتبروه نوعاً من الاستغلال خصوصاً أن هذه المحال تبيع هذه الأكياس بأسعار مرتفعة نسبياً.

وادٍ

اقترح مرتادون لسوق شرق في مدينة خورفكان، إقامة سور على جانبي الوادي المحاذي للسوق، تجنباً لارتفاع منسوب مياه الوادي أثناء هطول الأمطار الغزيرة، واحتمال تسببه في تجمع المياه في الشارع المؤدي إلى السوق.