«الأرصاد»: طقس صحو و«رطوبة ليلية» حتى نهاية الأسبوع

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الطقس يشهد تكوّن سحب ركامية بعد ظهر اليوم شرقاً، على أن يكون رطب ليلاً حتى صباح غدٍ، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً الأربعاء، صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/ س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الخميس سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً غرباً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد بأن طقس الجمعة سيبقى صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح رطب ليلاً حتى صباح السبت على بعض المناطق الساحلية الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة شرقاً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

ذكر المركز أن طقس السبت المقبل سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة شرقاً و شمالاً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.