ضمان

طالب متسوقون شركات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية بتمديد فترة الضمان على الأجهزة المبيعة، لافتين إلى أن غالبية هذه الشركات توفر الضمان الإضافي مقابل مبالغ مالية كبيرة تحدد بعدد السنوات.

تكييف

لاحظ متسوقون أن التكييف في بعض المراكز التجارية لا يعمل بكفاءة عالية خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، ودعوا إدارات تلك المراكز إلى العمل على رفع كفاءة التكييف واستبدال القديم منها بأخرى جديدة.

تسول

اشتكى سكان في مناطق عدة انتشار المتسولين الذين يجولون في مواقف المركبات وبين المباني السكنية في ساعات متأخرة من الليل، ويقتربون من الناس بطريقة مريبة وبإلحاح شديد، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة.

رهاب

اقترح قراء استحداث حصص إضافية في معاهد تعليم قيادة المركبات تستهدف التغلب على رهاب قيادة السيارات بالنسبة للمتدربين الجدد، لافتين إلى أن ذلك سيزيد من مستويات الأمن والسلامة.

أعطال

قال متعاملون إنهم يدفعون مبالغ مالية كبيرة من قيمة الضمان بعد إخلاء عقاراتهم السكنية جراء أعطال سببها سوء جودة الأدوات الكهربائية وأنظمة الصرف الصحي المستخدمة، لافتين إلى أنها تتعرض للضرر بمرور أسابيع من استخدامها، مطالبين بمعايير صيانة ذات جودة عالية تكون ملزمة لشركات إدارة العقارات.

حملة

طالب متعاملون بنوك بإطلاق حملات توعية عبر البريد الإلكتروني أو غيره من القنوات حول الإجراءات الآمنة للتعاملات المصرفية، ورفع مستوى الوعي والحماية من الاحتيال المالي، لاسيما خلال التواجد خارج الدولة خلال موسم الصيف والإجازات.

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