الإمارات وموزمبيق توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة

أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية موزمبيق، مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وقعها كل من وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن العور، ومعالي مارجريدا آدموجي تالابا، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية موزمبيق، وذلك في مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي.

وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إن توقيع مذكرة التفاهم يؤسس لشراكة مؤسسية وتعاون دائم بين الوزارتين؛ لتحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الموزمبيقية في الدولة وتعظيم الفوائد التنموية المشتركة لعملها.

وأكد معاليه التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بمواصلة المساعي الحثيثة التي تبذلها ترجمة لرؤية حكومة دولة الإمارات في مجال تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز الثقة بسوق العمل الإماراتي كوجهة عالمية مثالية للعمل والعيش في ضوء ضمان حقوق أصحاب العمل والقوى العاملة من مختلف الجنسيات على نحو متوازن.

من جانبها، عبرت معالي وزيرة العمل والضمان الاجتماعي الموزمبيقية، عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يسهم في زيادة فرص العمل للعمال الموزمبيقيين في الدولة، وضمان حقوقهم في بيئة عمل تعتبر من الأفضل في العالم.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، سعادة تياجو كاستيجو، سفير جمهورية موزمبيق لدى الإمارات، وسعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة شيماء العوضي، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة في الوزارة، وعدد من المعنيين من الجانبين.