قيادة العمليات المشتركة تعلن عن انتهاء عملية الفارس الشهم2

أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن انتهاء عملية الفارس الشهم2 بعد مضي أكثر من 5 أشهر على بدء العملية التي نفذتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بمشاركة وزارة الداخلية و وزارة الخارجية و دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من زلزال ترکیا وسوريا والتي تعد من أنجح العمليات الموحدة للمؤسسات الوطنية في الدولة والتي تم تحديد أولوياتها بالتنسيق مع السلطات في البلدين المتضررين، وتأتي تجسيداً لنهج دولة الإمارات الانساني البارز وتوجيه قيادتنا الرشيدة في دعم الأشقاء والأصدقاء.