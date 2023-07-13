5 لجان فرعية لتنظيم سير انتخابات «الوطني»

شكلت اللجنة الوطنية للانتخابات خمس لجان فرعية تتولى العمل على إعداد وتنظيم ومتابعة وتأمين سير عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إذ خصّصت لجنة لـ«إدارة الانتخابات»، برئاسة وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث أُسند لها عدد من المهام الرئيسة، أبرزها متابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب في كل مراحلها، والتأكد من صلاحية مقار لجان مراكز الانتخاب وسلامتها ومطابقتها للشروط المتطلبة فيها، وكذلك توفير وتدريب العاملين في مراكز الانتخاب وفقاً للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة الوطنية، إضافة إلى التنسيق مع كل الجهات المختصة، وكذلك التنسيق بين أعمال اللجان الفرعية، بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها لسلامة العملية الانتخابية.

كما تتولى لجنة إدارة الانتخابات، تحديد الاحتياجات اللازمة من القوى البشرية والإمكانات والطاقات المادية التي يتطلبها تنفيذ الانتخابات، ورفعها إلى اللجنة الوطنية لتقريرها واعتمادها، واقتراح النظم والقرارات المتعلقة بتنفيذ مهامها ومهام اللجان التابعة لها، واعتمادها من اللجنة الوطنية ومتابعة تنفيذها، ومتابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية الموجهة إلى اللجان الفرعية والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية، ورفع تقارير دورية بذلك إلى اللجنة الوطنية، وكذلك إعداد الموازنات المالية للعملية الانتخابية، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة ونجاح الانتخابات، واستلام محاضر نتائج الانتخابات من لجنة الفرز المركزية، ورفعها إلى اللجنة الوطنية، إضافة إلى أي مهام أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة الوطنية.

وتتمثل ثانية اللجان الفرعية المعنية بإدارة العملية الانتخابية، في «لجان الإمارات» التي شكّلتها اللجنة الوطنية للانتخابات، بناء على اقتراح دواوين الحكام في كل إمارة، لتقوم بعدد من المهام، أبرزها استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك، وتوفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها، بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع الناخبين، واستلام طلبات الترشح بعد التأكد من استيفائها جميع الشروط، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد والإرشادات اللازمة لسير العملية الانتخابية.

وتُعنى «اللجنة الإعلامية» إحدى اللجان الفرعية، بوضع استراتيجية الاتصال باللجنة الوطنية للانتخابات وخطة تنفيذها، وخطة عامة لتوعية المواطنين بانتخابات المجلس، بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة، إضافة إلى وضع خطة حملة إعلامية لتحفيز الناخبين على المشاركة واقتراح القواعد المنظمة لكيفية استخدام وسائل الإعلام الرسمية في عرض برامج المرشحين في الانتخابات، بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في ما بينهم، مع القيام بأي مهام أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة الوطنية.

كما شكّلت اللجنة الوطنية للانتخابات «لجنة الأنظمة الذكية» للقيام بإعداد الدراسات الفنية، وإجراء التجارب الخاصة بأنظمة التصويت المختلفة، وتسجيل الناخبين والمرشحين والمتطوعين، والإشراف الفني على الموقع الإلكتروني للانتخابات من حيث التجهيز والإعداد والاستضافة والتحديث وإدخال البيانات والدعم الفني، والإشراف الفني على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات من حيث توفير التراخيص اللازمة وتقديم الدعم الفني، وتجهيز البنية التحتية للمراكز الانتخابية والإعلامية من حيث توفير الأجهزة وتجهيز الشبكة السلكية واللاسلكية، وتقديم الدعم الفني.

كما تقوم لجنة الأنظمة الذكية كذلك، بالتنسيق مع مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم بشأن خطوط الاتصال اللازمة للانتخابات وتقديم الدعم الفني، وتوفير أدلة الاستخدامات لكل الأنظمة، بغرض تدريب المستخدمين للنظم الإلكترونية، ووضع الموازنة التقديرية للمتطلبات الفنية من أجهزة وبرامج وتراخيص وبرامج مساعدة ودعم فني شامل، واستقطاب عروض الأسعار الخاصة بتنفيذ العمليات الفنية للانتخابات حسب دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية.

وأيضاً تتولى الإشراف على استلام وتخزين الأجهزة والبرامج والبيانات والبرمجيات (Source Code)، والتصرف فيها حسب دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، وإعداد الخطط اللازمة والبديلة لمواجهة الطوارئ والمخاطر، بما يضمن استمرارية كل الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية في حالة تشغيل دائم، والتأكد من جاهزية وسلامة أنظمة الحماية لكل الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية، وكذلك ضمان الاستخدام الأمثل للأنظمة والممكنات الحكومية الرقمية، والتأكد من توافق جميع الإجراءات والخطط الفنية المطبقة مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني المعتمدة في الدولة، إضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة الوطنية.

الخطة الأمنية للانتخابات

كلّفت اللجنة الوطنية للانتخابات «اللجنة الأمنية للانتخابات» باعتبارها إحدى اللجان الفرعية المعنية بتنظيم سير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بمهمة وضع مشروع الخطة الأمنية للانتخابات، متضمناً حجم القوى البشرية اللازمة ميدانياً لضمان سلامة وحرية ونزاهة الانتخابات، على أن تقدمه إلى اللجنة الوطنية لاعتماده قبل بدء الانتخابات بوقت كافٍ.

• «لجان الإمارات» شكّلتها اللجنة الوطنية للانتخابات بناء على اقتراح دواوين الحكام في كل إمارة.