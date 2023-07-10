الطقس المتوقع غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س .. والموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:00 والمد الثاني عند الساعة 08:02 والجزر الأول عند الساعة 12:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:38.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ، يصبح متوسطا إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:49 والمد الثاني عند الساعة 06:08 والجزر الأول عند الساعة 09:39 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.