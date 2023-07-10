طريق

ينتظر مستخدمون لطريق النعيمية، الرابط بين عجمان والشارقة، انتهاء الصيانة الحالية على الطريق من جهة إمارة عجمان، من أجل انسياب حركة السير، إذ يلجأ مستخدمو الطريق إلى استخدام طرق داخلية للوصول إلى وجهاتهم.

تنمّر

دعا قرّاء الجهات المعنية إلى مضاعفة الغرامات المترتبة على السائقين الذين يتنمرون على نظرائهم في الطرقات، خصوصاً من الذين يلتصقون بمركبات الآخرين بشكل عدواني ويربكونهم بالإضاءة لإفساح الطريق لهم عنوة وفي اللحظة التي يريدون، إلى جانب تكثيف الرقابة لرصد هذا النوع من المخالفات.

فاتورة

اشتكى متعامل مع شركة مزوّدة لخدمة الاتصالات في الدولة، تلقيه رسائل نصية بشكل متكرر، تطالبه بدفع فاتورة الاستخدام، على الرغم من أنها قطعت الخدمة عنه في أغسطس من العام الماضي، بسبب ما وصفته انتهاء صلاحية بطاقة الهوية الخاصة به.

انتظار

قال قرّاء إنهم يضطرون إلى الانتظار فترات طويلة حتى يتسنى لهم تجربة الألعاب الموجودة في الحدائق المائية، مطالبين بتحديد عدد الأشخاص بناءً على الطاقة المتاحة في هذه المرافق.

هاتف

دعت متعاملة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى تنويع أدوات التواصل مع الدائرة، وذلك بعدما رصدت انشغال هاتف خدمة العملاء في الدائرة لفترات طويلة.

تسوّق

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، اقترح قرّاء على مراكز التسوّق الكبرى إعادة ضبط درجات حرارة أنظمة تكييف الهواء داخل المراكز، أو صيانتها، لافتين إلى أن مرافق بعض المراكز تشهد ارتفاعاً لافتاً في درجات الحرارة.

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