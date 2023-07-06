"الخارجية" تتلقى 3600 مكالمة وتسجل 91 بلاغاً طارئاً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

تلقت وزارة الخارجية 3600 مكالمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتعاملت مع 91 بلاغاً طارئاً تم تسجيلهم عبر نظام الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج. الجدير بالذكر أنه 45% من البلاغات كانت حالات طبية متوسطة لمواطنين خارج الدولة، مؤكدةً أهمية حصول المسافر الاماراتي على تأمين صحي مناسب قبل السفر وأخذ كمية كافية من الأدوية والتي تحمل وصفة طبية مصرحة للفترة التي تكفي للمغادرة والعودة.

وأكدت مدير إدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية بشرى المطروشي، أنه تستلم وزارة الخارجية بلاغات المواطنين الطارئة خارج الدولة من خلال خط الطوارئ المخصص لهم، ويتم ادخالها في نظام رقمي تم تصميمه ليتوافق مع متطلبات وطبيعة البلاغات المقدمة بحيث يضمن تسجيل البلاغ في النظام برقم مرجعي يصل للمواطن عن طريق رسالة نصية تمكنه من متابعة البلاغ إلى حين إغلاقه مشيرةً إلى أنه يتم من خلال النظام تحديث كافة المستجدات الخاصة بالبلاغ إلى حين التأكد من حصول المواطن على الدعم المطلوب واغلاق البلاغ.

وأضافت المطروشي أن فريق المتابعة ومراقبة الجودة بوزارة الخارجية يقوم بالتواصل مع كافة مقدمي البلاغات الطارئة بعد اغلاقها وذلك لتقييم مدى رضاهم عن استجابة وزارة الخارجية للبلاغ إضافة إلى تدوين الملاحظات الواردة من المتعامل وذلك بهدف تطوير منظومة التعامل مع البلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج.

تؤكد وزارة الخارجية على ضرورة اتباع المواطنين إرشادات رئيسة أثناء سفرهم، أهمها التأكد من صلاحية جواز السفر على أن لا تقل عن 6 أشهر والاحتفاظ بنسخة الكترونية من الوثائق الرسمية الخاصة بالمسافر إضافة إلى الاحتفاظ بالوثائق الرسمية الأصلية في مكان آمن، كما تؤكد الوزارة على ضرورة اختيار السكن المناسب الذي تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة.

ومن أهم الإرشادات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لحوادث السرقة والاعتداء هي تفادي الخروج بشكل فردي خصوصاً في أوقات متأخرة من الليل، وعدم المبالغة في المظهر ولبس المقتنيات الثمينة التي تشد الانتباه في الأماكن العامة، وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة خلال السفر والاستعاضة عنها باستخدام بطاقات الائتمان البنكية. وحرصاً على عدم فوات رحلة الطيران، تؤكد وزارة الخارجية على ضرورة الوصول إلى المطار 3 ساعات على الأقل قبل موعد الإقلاع كما يفضل حجز تذاكر مباشرة إلى الوجهة المقصودة، وفي حال حجز تذكرة ترانزيت، يجب التأكد من حجز تذكرة واحدة تحتوي على وجهات الترانزيت وعدم فصلها في تذاكر مختلفة.

تأكيداً على سلامة مواطني الدولة خلال تواجدهم في الخارج، تحث الوزارة المسافر الإماراتي على التسجيل في "تواجدي" من خلال الموقع الإلكتروني www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEMOFA كما تؤكد على جميع مواطنيها المتواجدين في الخارج عدم التردد بالاتصال على الرقم 0097180024 في حالة تعرضهم لأي طارئ، أما للاستفسارات والتقديم على الخدمات فيتوجب عليهم الاتصال على مركز اتصال الوزارة على الرقم 0097180044444.