انتظار

اشتكت مريضة، تُراجع مستشفى «ميدكير» للنساء والأطفال في دبي، طول فترة الانتظار قبل الكشف الطبي لدى إحدى الطبيبات، إذ تمتد أحياناً إلى نحو ساعتين.

إسعاف

توجهت قارئة بالشكر إلى الإسعاف الوطني على سرعة استجابته لاستغاثة عبر الهاتف، ما أسهم في إنقاذ ابنها من وعكة صحية طارئة، وعلاجه في منزله من دون نقله إلى المستشفى، مع انتظار طاقم الإسعاف أمام باب المنزل أكثر من 30 دقيقة حتى اطمأنّ على أن ابنها أصبح بصحة جيدة.

إطارات

اشتكى قراء ارتفاع أسعار الإطارات، خصوصاً من العلامات التجارية المعروفة، إذ يستغل تجار فصل الصيف لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، مطالبين بتشديد الرقابة على منافذ البيع، لاسيما أن الإطارات الجديدة الموثوق بها تشكل عنصراً مهماً من عناصر السلامة.

أنشطة

اقترح أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة فتح مرافقها خلال الفترة الصيفية أمام أبنائهم لممارسة أنشطة رياضية، مثل السباحة وكرة القدم، خصوصاً أنهم يسددون رسوم هذه الخدمات، ولا يستفيدون منها بشكل كامل خلال العام الدراسي.

إشارة

يتجاهل سائقون استخدام الإشارة الضوئية عند الانتقال من مسار إلى آخر، أو الانعطاف، أو الخروج من الطريق، ما يسبب إرباكاً للمركبات القادمة من الخلف، مطالبين بتكثيف التوعية بأهميتها.

شواطئ

يتجاهل مسؤولو بعض الشواطئ العامة تطبيق التعليمات المقررة بشأن تخصيص أماكن للعائلات، بعيداً وبشكل منفصل عن العزاب، الأمر الذي يحد من حريتها في الاستمتاع بأجواء البحر، خصوصاً خلال الإجازة الأسبوعية.

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