استقبال الطلبات لـ «منحة حمدان» حتى 21 يوليو

أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية استمرار استقبال طلبات التقدُّم لمنحة سمو الشيخ حمدان بن محمد الدراسية، حتى 21 يوليو الجاري.

وتعد المنحة مبادرة وطنية تسهم في تشجيع الطلبة المتميزين على استكمال دراستهم الجامعية ضمن تخصصات تهدف إلى تأهيل وتمكين جيلٍ جديد من القادة.

وتهدف المنحة إلى توفير الفرصة لخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في متابعة دراساتهم في الجامعة، كما تشمل المنحة خريجي برنامج الخدمة الوطنية في الدولة الذين يستوفون متطلبات القبول ويحققون معدل درجات لا يقل عن 90%.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور منصور العور، إن «استمرار طرح المنحة الدراسية يعكس التزام الجامعة بتمكين الطلاب المتفوقين والمتميزين وتزويدهم بالموارد المعرفية والأكاديمية والمهنية التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري في دفع عجلة نماء الوطن وتقدمه. وتمثل المبادرة قوةً دافعة للجهود الوطنية لإرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر استدامة وتنافسية، عمادها المواهب والكفاءات الوطنية. وسنواصل في جامعة حمدان بن محمد الذكية التزامنا دعم الكوادر الوطنية، والإسهام في ترسيخ المكانة المرموقة لإمارة دبي كوجهةٍ عالميةٍ للتميُّز في التعليم العالي».

وتغطي المنحة 100% من الرسوم التعليمية للمتقدمين الذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها ضمن سياسات القبول بجامعة حمدان بن محمد الذكية، لتشمل جميع البرامج الأكاديمية، التي تمتاز بكونها مصممةً لصقل مهارات حل المشكلات وتحفيز التفكير النقدي، وتطوير المهارات التخصصية للمتعلمين في قطاعات محددة، لتزويدهم بالأدوات التي تعزز نموهم ونجاحهم في مجالات تخصصهم وضمن بيئات الأعمال التنافسية.