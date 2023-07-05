الطقس غدا صحو إلى غائم جزئيا

تتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شمالاً وشرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية - شرقية شرقاً وشمالية شرقية - شمالية غربية على باقي المناطق / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:29 والمد الثاني عند الساعة 02:54 و.لجزر الأول عند الساعة 09:38 و الجزر الثاني عند الساعة 20:42

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً ليلاً وصباح الجمعة.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 23:43.

الجزر الأول عند الساعة 18:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 31 85 15

دبي 40 32 80 10

الشارقة 44 30 90 10

عجمان 36 32 85 10

أم القيوين 44 29 85 10

رأس الخيمة 46 30 85 15

الفجيرة 40 31 65 15

العـين 47 30 60 10

ليوا 45 29 90 20

الرويس 41 28 80 25

السلع 41 29 90 10

دلـمـا 38 30 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 38 31 90 80

أبو موسى 38 32 90 70