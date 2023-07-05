​"مالية الشارقة المركزية" تُطلق خدمات التسجيل والشحن على مدار الساعة يومياً

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة وبالتعاون مع "تحصيل" وشركة MBME للخدمات الذكية، خدمات التسجيل والشحن عبر بوابة شحن تقنية جديدة لتكون في متناول العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك ضمن سعيها المستمر لتسريع وتسهيل إنجاز معاملات العملاء، ورغبةً منها في تحديث تقديم خدماتها عبر الأنظمة الذكية.

واحتفلت دائرة المالية المركزية بالشارقة بتدشين الخدمة الجديدة بحضور مدير الدائرة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، وعدد من مسؤولي الدائرة وممثلين عن شركتي "تحصيل" و MBME، وذلك في مقر الدائرة، حيث قام الشيخ راشد بن صقر القاسمي بتدشين الخدمة.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي: "يخطو العالم اليوم خطوات متسارعة في مجال التقنيات الحديثة، ليسارع إلى استخدامها في خدمة المتعاملين من أجل مساعدتهم في تقليل الجهد والوقت والمال لإنجاز معاملاتهم، وفي ضوء حرص الدائرة على تطبيق هذه المعايير تم تدشين هذه الخدمة الجديدة، حيث تتبنى الدائرة خطة استراتيجية طموحة لمواصلة الارتقاء في خدماتها وقنوات تقديمها واستخدامها، وهي خطة تستند على معايير التجديد والابتكار ".

وأضاف:" وأود أن أشير إلى أننا ندرس ‏المزيد من الخيارات في تقديم خدمات متنوعة أخرى من شأنها تسهيل عمل متعاملينا في القريب العاجل، ونعتقد أن هذا التعاون مع شركائنا في "تحصيل" وشركة MBME سيكون ‏ناجحاً في جميع المجالات وله آثار إيجابية مهمة، وسنواصل هذا التعاون للوصول إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من سعادة المتعاملين".

من جانبها، قالت مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، هدى الياسي:"في ضوء هذه الخطوة الجديدة سيكون بمقدور العملاء إنجاز معاملاتهم المختلفة عبر أكثر من 1000 جهاز منتشر في مراكز التسوق الرئيسية والمرافق العامة الحيوية المختلفة، ‏الأمر الذي يتيح استعمال هذه الخدمة لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع، ومن دون توقف أو الحاجة إلى مراجعة مقر الدائرة".

وأكدت هدى الياسي، وضع عدد من أجهزة الشحن المذكورة التي خصصت للدائرة فقط في عدد من المؤسسات والمراكز الحكومية الخاصة ذات الاستقطاب الجماهيري لضمان إتاحة الخدمة في متناول الجميع، مشيرة إلى أن الخدمة ستكون متاحة على مستوى الدولة بشكل عام في الخامس من يوليو الجاري.

وقال العضو المنتدب لمجموعة "إم. بي. إم. إي"، عبد الهادي محمد: تعكس هذه الشراكة الرؤية الرامية إلى الارتقاء بكفاءة الإجراءات المالية لسكان الإمارة من خلال توفير سبل حديثة لتعبئة المحفظات وإجراء الدفعات. وتضمن منصة "إم. بي. إم. إي" الآمنة وسهلة الاستخدام إتمام المعاملات المالية بسرعة وفعالية لتحسين تجربة العملاء، كما تتيح خاصية شحن المحفظة من "إم. بي. إم. إي" للعملاء إدارة أموالهم بسهولة وكفاءة والوصول إلى مجال واسع من الخدمات".

وأضاف: "ويسعدنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع "تحصيل" تحت مظلة خدمات دائرة المالية المركزية بالشارقة، حيث نهدف في مجموعة "إم. بي. إم. إي" إلى إحداث نقلة نوعية في أنظمة المدفوعات التقليدية وتمكين التحول الرقمي في مجال المعاملات المالية من خلال توظيف حلول التكنولوجيا المالية المتطوِّرة."

وتتمثل رؤية دائرة المالية المركزية في الشارقة في السعي للوصول إلى ريادة مالية نحو العالمية، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة؛ لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، حيث تركز الدائرة على تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية المالية، من أبرزها تفعيل دور ومكانة الدائرة اقتصادياً ومالياً على المستوى العالمي والإقليمي، وحوكمة إدارة الإنفاق العام والإيرادات، وتخطيط وصياغة السياسات المالية لتوفير بيئة مالية تنافسية مستقرة، بالإضافة إلى تطبيق أفضل المعايير العالمية للإدارة المالية الحكومية، وتطوير أداء منظومة الموازنات الحكومية، ورفع كفاءة المشتريات الحكومية وضبط المصروفات، وتعزيز المرونة في الاستجابة للبيئة الاقتصادية المتغيرة.