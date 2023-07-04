رطوبة ليلية حتى الجمعة..«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في «الحرارة» اعتباراً من غدٍ

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تظل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/سعلى البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الخميس سيكون صحواً إلى غائماً جزئياًخاصة شمالاً وشرقاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية شرقاً وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على باقي المناطق، تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الجمعة المقبل سيكون صحواً إلى غائماً جزئياًومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، يصبح رطب ليلاً حتى صباح السبت المقبل على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً شرقاً وشمالاً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.