4 طلاب يبتكرون تطبيقاً لتعليم البرمجة

تمكن أربعة طلاب من قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بكلية الهندسة في جامعة أبوظبي، من ابتكار تطبيق ذكي يهدف إلى تعليم البرمجة الشيئية بطريقة مبتكرة وتفاعلية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف التطبيق إلى تجاوز التحديات التي يواجهها الطلبة في فهم وتعلم مفاهيم البرمجة الأساسية التي غالباً ما تكون صعبة ومعقدة، وجعلها أكثر بساطة وسهولة من خلال توظيف تقنية الواقع المعزز، حيث يوفر بيئة تفاعلية ذكية تساعد الطلاب على فهم البرمجيات وتراكيب البيانات بطريقة جديدة ومبتكرة.

وقال الطلاب: أسامة مصطفى الشريف، وعدنان شهريار محبوب، ومحمد عبدالله خان، وعبدالفتاح جمال سيد، إن التطبيق يتميز بأنه يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تبسيط وتحسين عملية البرمجة والترميز، وجعلها أكثر مرونة، موضحين أن التطبيق يتيح للمتعلمين كتابة رموز البرمجة بسهولة باستخدام تقنية الترميز القليل، ثم يحول التطبيق هذه الرموز إلى تصاميم ثلاثية الأبعاد تفاعلية باستخدام تقنية الواقع المعزز.

وأكد المشرف على المشروع، الدكتور مراد الرجب، أن «التطبيق يمكّن المتعلمين من رؤية واختبار نتائج برمجتهم بشكل مرئي وتفاعلي، ما يعزز فهمهم وتفاعلهم مع المفاهيم البرمجية والتراكيب البيانية، ويعزز مشاركتهم وثقتهم بمجال البرمجة، كما أنه بفضل تقنيات الواقع المعزز المستخدمة في التطبيق، يمكن للطلاب استكشاف وتجربة مشاهد وبيئات برمجية مختلفة بشكل واقعي، ويمكنهم أيضاً إنشاء وتحريك الكائنات ثلاثية الأبعاد والتفاعل معها بطريقة مباشرة، ما يعزز تصورهم وفهمهم للتراكيب البرمجية، ويساعدهم في تطبيق المفاهيم البرمجية في سياقات حقيقية».

وأضاف: «يوفر التطبيق أيضاً إمكانية التفاعل والبرمجة عن طريق الصوت، ما يتيح للطلبة من أصحاب الهمم المشاركة الفاعلة في عملية تعلم البرمجة بفضل هذه الميزة، ويمكن لشرائح مختلفة من المتعلمين الاستفادة من التطبيق عبر ميزة التفاعل بالصوت التي تتيح للطلبة القيام بالتعلم والبرمجة عن طريق الحوار مع التطبيق، ما يعزز تفاعلهم ويساعدهم في التركيز على فهم المفاهيم البرمجية بشكل أفضل».

وبيّن الرجب أن التطبيق يوفر للمعلمين والمدربين فرصة تتبع مهارات الطلبة في تعلم البرمجة وتزويدهم بالتغذية الراجعة بشكل فوري أثناء عملية التعلم، من خلال العروض التوضيحية والتغذية الراجعة المخصصة، حيث يهدف النظام إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للنجاح في العصر الرقمي، ومواجهة الطلب المتزايد على الخبرات في مجال البرمجة، والتغلب على قيود المواد التعليمية التقليدية.

جامعة أبوظبي ضمن الأفضل عالمياً

حلت جامعة أبوظبي في المرتبة 580 على مستوى العالم والسابعة على مستوى الدولة، وفق تصنيف مؤسسة «كيو أس» (كواكواريلي سيموندز) المتخصصة في تصنيف أفضل الجامعات حول العالم لعام 2024، متقدمة أكثر من 100 مركز مقارنة بالعام الماضي، ومحققة أعلى مرتبة منذ عام 2014.

وأشار التصنيف إلى تسجيل جامعة أبوظبي تحسناً ملحوظاً في العديد من درجات الفئات، بما في ذلك «السمعة الأكاديمية» و«سمعة صاحب العمل» و«الطلبة الدوليون».

واحتفظت الجامعة مجدداً بتصنيفها العالمي ضمن أفضل خمس جامعات في فئة «أعضاء هيئة التدريس الدولية».

وتجسيداً لإسهاماتها المتنامية في مجال الأبحاث على مستوى العالم، حققت الجامعة في هذه الدورة، تحسناً كبيراً بنسبة 57% في مؤشر الاقتباسات لكل عضو هيئة تدريس، وزيادة 75% في عدد الاقتباسات لكل ورقة بحثية.

مراد الرجب: «التطبيق يوفر للطلبة أصحاب الهمم التفاعل وتعلم البرمجة عن طريق الصوت وخاصية الحوار».