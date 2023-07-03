بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تعود لأرض الوطن

عادت إلى أرض الوطن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي عبر مطار دبي الدولي وذلك بعد أداء فريضة الحج المباركة وسط فرحة عارمة واستقبال حافل بالورود والسرور من أهالي الحجاج والجهات المنظمة في مطار دبي الدولي.

وكان في مقدمة استقبال البعثة سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وبطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي وسعيد بن تويه مدير مكتب شؤون الحج والعمرة بالدائرة.

وأطمأن الشيباني على سلامة وصول جميع أفراد البعثة الرسمية لحكومة دبي إلى أرض الوطن بخير وسلام والتي تضم 80 حاجا من موظفي وموظفات حكومة دبي ونظمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي منوها بالرعاية المميزة لحجاج الدولة.

وأكد الشيباني أن توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة بتوفير جميع السبل والتسهيلات وتسخير كافة الإمكانات لرعاية حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي سواء داخل الدولة وخارجها كان لها بالغ الأثر في نجاح بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي وتأدية الحجاج مناسك الحج والشعائر الدينية بكل سهولة ويسر.