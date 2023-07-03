الطقس المتوقع غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع احتمال تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً نهاراً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 01:18 الجزر الأول عند الساعة 08:22 و الجزر الثاني عند الساعة 18:57.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:53 والمد الثاني عند الساعة 21:51 والجزر الأول عند الساعة 16:41 والجزر الثاني عند الساعة 04:39.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 28 90 25

دبي 40 30 90 35

الشارقة 40 30 90 35

عجمان 38 30 90 45

أم القيوين 37 28 90 45

رأس الخيمة 42 30 85 35

الفجيرة 34 29 95 50

العـين 46 27 85 15

ليوا 45 26 80 15

الرويس 39 26 75 35

السلع 42 32 65 15

دلـمـا 38 31 80 35

طنب الكبرى 35 30 85 55

الصغرى 35 30 85 55

أبو موسى 35 30 85 55.